DIRETTA VIDEO - "Hangover Viola", adesso in onda la nuova puntata su YouTube, Facebook e sul canale 83 del digitale terrestre

Va adesso in onda l'appuntamento settimanale con Hangover Viola, la trasmissione targata Fiorentinanews.com giunta ormai alla sua terza stagione. In questa puntata parliamo del momento di crisi della Fiorentina, di nuovo ridotta ai bassifondi della classifica e reduce dalla sconfitta di San Siro contro l'Inter, il tutto alla vigilia della sfida casalinga con l'Atalanta.

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Nella puntata di stasera saranno ospiti il giornalista e radiocronista Arturo Leoncini e Marco Pezzetti, fondatore del blog “L'Ora della Dea”. Parteciperanno anche i nostri redattori, conduce Giulio Dispensieri. La puntata è ora in onda in diretta streaming in contemporanea sul nostro canale YouTube e sulla nostra pagina Facebook, e per la prima volta ufficialmente anche su Telecentro 2, canale 83 del digitale terrestre. Ovviamente potrete commentare e ricevere le nostre risposte in tempo reale.

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