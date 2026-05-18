Parisi: "Le difficoltà ci fermano per insegnarci a ripartire ancora più forti. Non è un momento semplice ma..."

Sicuramente questo è un momento delicato e difficile per Fabiano Parisi. L'esterno della Fiorentina si è dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico, dopo il grave infortunio che si è procurato durante la partita contro la Juventus.

“L'intervento è andato bene”

Non appena terminata l'operazione, il giocatore ha espresso anche il proprio pensiero: “Non è stato un momento semplice, ma mi ha ricordato quanto siamo più forti di quello che crediamo. L’intervento è andato bene, ora inizia il percorso di recupero. Un giorno alla volta, con pazienza e forza”.

“Le difficoltà ci insegnano a ripartire”

“Mi sento di dire grazie! Grazie a chi mi è stato vicino, a chi mi ha supportato con un messaggio, una chiamata o anche solo un pensiero. A volte le difficoltà ci fermano per insegnarci a ripartire ancora più forti”.