L'Italia farà visita a Montella a settembre: ecco il calendario degli Azzurri in Nations League

Dopo il sorteggio di ieri, con l'urna di Bruxelles che ha prospettato all'Italia di Gennaro Gattuso un girone di ferro con Francia, Belgio e Turchia, in queste ore è stato reso noto anche il calendario della prossima Nations League.

Il calendario

Gli Azzurri cominceranno il loro percorso affrontando il Belgio in casa e la Turchia di Montella in trasferta, rispettivamente il 25 e 28 settembre. Nella sosta di ottobre invece ci saranno Francia fuori casa (il 2) e Turchia in Italia (il 5). Infine, nella sosta di novembre, il 12 l'Italia ospiterà la Francia, per poi chiudere il 15 sul campo del Belgio. Nei prossimi mesi saranno resi noti gli stadi che ospiteranno le partite casalinghe dell'Italia, ma è da escludere una candidatura del Franchi considerando la sua attuale situazione.