"Veloce e coraggioso, ma poco lucido nell'ultimo passaggio". I media argentini promuovono Nico Gonzalez... a metà

In seguito ai 94 minuti giocati contro il Paraguay con la maglia della sua Nazionale, l'attaccante della Fiorentina Nico Gonzalez è stato valutato positivamente dai media argentini. TycSports ad esempio gli dà un 6 in pagella, scrivendo quanto segue: "All'inizio è stato difficile per lui affondare, finché non ha trovato la libertà un paio di volte e si è lasciato andare. Nel primo tempo un tiro-cross ha centrato il palo sinistro, e anche nella ripresa è andato vicino al gol".

Stesso voto da parte di Olé: "Sorprende con un bel colpo di testa che il portiere ha deviato in corner. Intenso, veloce, audace e profondo ma senza lucidità nell'ultimo tocco. Un po' ansioso".