Nella notte è andata in scena Argentina-Paraguay, gara valevole per le qualificazioni del Mondiale 2026. I campioni del mondo hanno sconfitto il Paraguay di misura, grazie a un gol arrivato al terzo minuto di gara grazie a Otamendi.

94 minuti in campo per l'attaccante della Fiorentina Nico Gonzalez, sostituito nel finale da Ocampos. Martinez Quarta è rimasto seduto in panchina, mentre per l'altro viola Beltran solo tribuna. Giovedì prossimo nuovo impegno contro il Perù.