A Roma intanto provano a crearsi problemi anche da leader della classifica: il solito Gasperini battibecca su Dybala

"Forse il direttore ne sa più di me ma non credo". Con questa risposta secca giovedì sera Gian Piero Gasperini ha liquidato la questione Dybala e la possibilità di vederlo in campo domani contro la Fiorentina. L'argentino si è allenato in gruppo nelle ultime ore ma è appena rientrato e punta verosimilmente alla convocazione, più che al campo.

In precedenza invece il ds Massara aveva ipotizzato proprio un impiego di Dybala al Franchi, dopo qualche settimana di assenza per una lesione muscolare. Il Gasperini che arriverà a Firenze sarà insomma sempre il solito, bellicoso personaggio, anche con la sua Roma leader della Serie A al momento.