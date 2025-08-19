Niente paura, Kean non si muove. Tra i pilastri blindati dalla Fiorentina, oltre a De Gea, Comuzzo e Gosens, c'è anche l'attaccante italiano la cui permanenza non è più in discussione dopo il superamento del periodo di validità della clausola. Nemmeno di fronte a un colpo di scena che, fosse accaduto dal primo al 15 luglio, avrebbe potuto fare tremare Firenze.

Tutti, ma non Moise

Il riferimento è all'infortunio di Romelu Lukaku, ai box per almeno tre mesi. In casa Napoli è sorta quindi la necessità di trovare un nuovo attaccante, ma senza la clausola Kean non rientra nel budget azzurro. E infatti i nomi sono altri: per affiancare Lucca, in attesa del rientro del belga, Conte ha chiesto Hojlund o Zirkzee. In secondo piano Krstovic, Embolo, Vlahovic e Pinamonti.