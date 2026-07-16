Una rivoluzione tecnica e umana, come a far capire che qualcosa di marcio c’era. E se dovesse partire un big... VIDEO

Arriva praticamente un giocatore al giorno, ed è questo che sta facendo nuovamente infiammare Firenze. Giocatori giovani, forti, stranieri. Operazioni dai venti milioni in su, non chiacchiere. Adesso toccherà agli esterni d’attacco e ad un centravanti. Dovranno arrivare giocatori che facciano la differenza in velocità e con la palla tra i piedi.

Voglia di rivoluzionare tutto

Sorprendente quanto sia cambiato, in soli due mesi, il mondo della Fiorentina. Da una salvezza ottenuta sul filo di lana, ad un mercato da grande squadra che riserverà ancora sorprese. Di Paratici ci piace e ci convince soprattutto la voglia di rivoluzionare tutto, di spazzare via uno spogliatoio che lo scorso anno ha fatto soltanto danni e che oggi è stato completamente capovolto. Una rivoluzione tecnica e umana, come a far capire che qualcosa di marcio c’era e che era il momento di cambiare.

Fagioli e Kean sacrificabili

Adesso avanti con gli acquisti, poi spazio alle cessioni. C’è da rientrare di qualche soldo, non ci sorprenderebbe se alla fine anche qualcuno a sorpresa se ne andasse. Come Fagioli ad esempio. Uno dei pochi ad avere mercato assieme a Kean, ma anche lui sacrificabile se arrivasse una super offerta. E nessuno, crediamo, si strapperebbe i capelli dopo un mercato del genere. Certo, meglio averlo che non averlo Fagioli, così come De Gea, ma la Fiorentina dovrà fare i conti anche con l’aspetto economico di un mercato per adesso soltanto in uscita.

Europa? Obbligo provarci

Ogni giorno c’è una novità, una sorpresa. In una stagione che nasce senza obiettivi dichiarati ma con la voglia implicita, visti gli acquisti, di tornare subito in Europa. Giocando una volta a settimana, senza coppe nel mezzo, con una super rosa e un nuovo tecnico affamato e determinato, sarà d’obbligo provarci.