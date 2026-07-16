Dragusin: "Paratici ha reso la mia scelta più facile, un progetto ambizioso a Firenze"

Radu Dragusin è uno dei volti nuovi della Fiorentina, arrivato in viola dal Tottenham.

Paratici ha dato il via

“La trattativa di questa estate è partita con la chiamata del direttore Paratici che mi conosce molto bene. Il fatto che lui era qua ha reso la mia scelta molto più facile. E’ un progetto questo che sicuramente vuole far crescere i giocatori e ci sono obiettivi importanti”.

Obiettivi

“Gli obiettivi devono essere quelli di crescere e migliorare. Ho visto tanta fame di migliorare, tanto entusiasmo e un buon clima”.