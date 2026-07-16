Dragusin: "Ho passato un bruttissimo periodo, ma mi sento pienamente recuperato. Nella mia testa c'è solo la Fiorentina"

Un brutto infortunio ha caratterizzato recentemente la carriera di Radu Dragusin, nuovo centrale difensivo della Fiorentina.

“Sto bene - ha detto il giocatore in merito - sono recuperato al cento per cento, mi sento in grado di dare tanto. Ho passato un bruttissimo periodo di quasi un anno, ma mi è servito per crescere. Ho sempre cercato di prendere gli aspetti positivi”.

E infine: “Per me conta solo la Fiorentina, voglio fare tante cose buone con questa maglia e ripagare la fiducia. Nella mia testa c’è solo questo, altro non conta”.