Valdepeñas: "Voglio ripagare la fiducia della Fiorentina, sono pronto a dare il massimo. Borja Valero mi sta aiutando tantissimo"

Il terzino della Fiorentina Victor Valdepeñas si è così presentato ai media e ai tifosi dalla sala stampa del Viola Park: “So che il calcio italiano è diverso da quello spagnolo, soprattutto tatticamente. Questa è la differenza principale. Sono molto orgoglioso del mio passaggio al Real Madrid, dove sono cresciuto e ho avuto l'opportunità di esordire in prima squadra. Sono molto felice di essere alla Fiorentina, ringrazio tutti per la fiducia e spero di ripagarla sul campo”.

‘Grazie a Borja Valero, perché…’

Poi ha aggiunto: “Conserverò la maglia dell'esordio con la Fiorentina contro il Benevento come quella del mio esordio al Real. E' una maglia che significa tanto per me. In Serie A ci sono giocatori molto forti, non ho un riferimento particolare ma cerco sempre di prendere il meglio dai migliori. Ringrazio Borja Valero, che anche in questo primi giorni a Firenze mi sta aiutando e rendendo tutto più facile”.

‘Concentrato sulla mia crescita’

Sul paragone con Marcos Alonso: “E' un onore essere paragonato a lui, ma io mi concentro su di me, sul mio percorso e sulla mia crescita, cercando sempre di dare il massimo”.

Sulle sue caratteristiche: “Sono molto veloce e so compiere sforzi ripetuti, dando intensità per aiutare la squadra”.