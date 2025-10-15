Si ferma un giocatore dell'Inter. Rischia di saltare anche la Fiorentina?

Dopo il Milan, nel giro di dieci giorni, la Fiorentina dovrà tornare a San Siro per sfidare l'Inter di Chivu nell'unico turno infrasettimanale di questo campionato, in programma mercoledì 29 ottobre. E c'è un giocatore nerazzurro che rischia di saltare la sfida contro la squadra viola. Matteo Darmian ha subito un infortunio e le sue condizioni sono da valutare; certa, intanto, l'assenza contro la Roma.

Si ferma un giocatore dell'Inter: salta la Fiorentina?

Questo il comunicato del club nerazzurro: “Matteo Darmian si è sottoposto questo pomeriggio a esami strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli accertamenti hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate giorno per giorno”.