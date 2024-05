Non basta la sua prima rete in viola, Arthur tornerà ad essere un separato in casa della Juventus

Come riferito da Fabrizio Romano nelle ultimissime ore, la Fiorentina non riscatterà Arthur Melo. O meglio, non lo farà al prezzo di 20 milioni di euro, così come da accordi con la Juventus.

La conferma arriva anche dalla Spagna

Lo riporta questa mattina AS, il noto quotidiano spagnolo, che spiega i motivi che porteranno i toscani a non confermare il centrocampista brasiliano ex Barcellona.

Italiano lo apprezza, ma la Fiorentina…

Arthur ha giocato tanto in questa stagione e Italiano lo apprezza, ma il club di Commisso non è disposto a pagare una simile cifra. Solo una riduzione del prezzo finale e un adeguamento dell’ingaggio potrebbe sbloccare la situazione. In caso contrario, Arthur tornerà alla Juventus, che tuttavia non lo ritiene funzionale al progetto. Dunque diventerà un separato in casa, in attesa di nuova sistemazione.