Il patto fatto dai senatori della Fiorentina che ha spinto Gosens a restare

Come già sottolineato, Robin Gosens, nonostante l'ottima proposta economica fattagli dal Nottingham Forest, ha scelto di rimanere alla Fiorentina.

Patto a quattro

Attaccamento ai colori viola, senso di responsabilità per il momento che sta vivendo la squadra c'è sicuramente tutto questo dietro la scelta fatta dal tedesco. Ma c'è anche altro: lui e gli altri senatori, David De Gea, Dodô e Rolando Mandragora, scrive stamani il Corriere dello Sport-Stadio, hanno fatto un patto.

Rifiuto naturale

Quale sarebbe? Quello di portare la barca in porto, arrivare alla salvezza. Poi si vedrà. E così il rifiuto di Gosens verso la Premier League e la possibilità di giocare l'Europa League è stato quasi naturale.