VIDEO: Ma ve la ricordate l'ultima volta a Old Trafford? Quella stangata di Batistuta che violò il teatro dei sogni

Si fa un gran parlare di Champions League e, nello specifico di oggi, di Manchester e del Manchester United: l'ultima volta che la Fiorentina fece visita ai Red Devils era proprio coppa dalle grandi orecchie, il secondo dei due gironi allora previsti e una squadra viola trascinata da Batistuta. L'argentino violò senza troppi timori reverenziali Old Trafford con una stangata memorabile, ammutolendo il teatro dei sogni, come aveva fatto con il Camp Nou. Dettagli se poi il Manchester di Ferguson rimontò vincendo per 3-1: era il marzo di 25 anni fa.