L'Udinese dopo Firenze non si ripete e si fa rimontare dal Torino nel secondo tempo. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si è appena concluso con un pareggio per 2-2 l'anticipo delle 12:30 tra Udinese e Torino.

La cronaca della gara

Apre le marcature per i padroni di casa Tourè al 41', poi al 49' raddoppia Lucca su assist di Thauvin. L'Udinese sembra essere in totale controllo della gara ma al 53' per il Torino segna Adams, che al 64' serve il pallone del definitivo 2-2 a Ricci.

Come cambia la classifica

L'Udinese di Runjaic quindi non si ripete dopo la vittoria con la Fiorentina a Firenze e fa soltanto un passo in classifica salendo a 24: un punticino anche per il Torino di Vanoli che intanto supera la Roma.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Atalanta 41, Inter* 40, Napoli 38, Lazio 35, Fiorentina* 31, Juventus 31, Bologna* 28, Milan* 26, Udinese 24, Torino 20, Empoli 19, Roma 19, Genoa 19, Parma 18, Lecce 16, Verona 15, Como 15, Cagliari 14, Venezia 13, Monza 10.