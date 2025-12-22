Runjaic non risponde e fa arrabbiare Caressa: la diatriba in diretta TV

Un episodio curioso ha caratterizzato il post gara di Fiorentina-Udinese.

Dopo aver perso per 5-1 contro i viola, il tecnico dei friulani, Kosta Runjaic, si è presentato davanti alle telecamere di Sky con poca voglia di rispondere alle domande degli interlocutori e ha lasciato lo spazio interviste dopo che gli era stato chiesto del cambio operato all'intervallo, con Zaniolo tenuto fuori.

Un comportamento che ha fatto arrabbiare Fabio Caressa, che in quel momento stava conducendo la diretta sulla tv a pagamento: “Se non aveva voglia, poteva anche non venire - ha detto Caressa - Se uno viene però risponde alle domande”.

E inoltre: "La mia impressione è che fosse arrabbiato perché non si aspettava l'intervento della società dopo la sconfitta, questa è la mia lettura. Dico solo che si possono fare domande con gentilezza, ma uno non può rispondere a monosillabi. Poteva anche non venire, era uguale secondo me".