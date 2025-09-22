Fiorentina subito in campo dopo il Como. Si attendono novità sul fronte Lamptey, mentre Gudmundsson...

La Fiorentina è tornata al lavoro stamattina al Viola Park dopo la sconfitta di ieri sera contro il Como. La squadra di Pioli è al completo, eccezion fatta per il ghanese Tariq Lamptey, ieri uscito per un problema al ginocchio.

Attesa per Lamptey

Il problema del giocatore africano ex Brighton non sembra essere grave, ma solo gli accertamenti, tra oggi e domani, faranno luce sulle sue condizioni. Il terzino classe 2000 non ci sarà sicuramente a Pisa.

E Gudmundsson?

Albert Gudmundsson, dopo la panchina di ieri e l'assenza per infortunio contro il Napoli, è tornato invece regolarmente al lavoro e lotterà per una maglia da titolare per la sfida contro il Pisa di domenica prossima.