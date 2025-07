L'intermediario di mercato ed ex presidente dell'Ascoli, Costantino Nicoletti, ha parlato del mercato viola durante le trasmissioni di Lady Radio.

La questione Kean

"Se Kean avesse già trovato l'accordo con un club, cosa cambierebbe fra ufficializzare la cosa il primo o il quindici di luglio? - si chiede Nicoletti - Io penso niente, quindi secondo me in questo momento non c'è ancora nessun accordo. Io non credo che ci possa essere un inserimento last minute, un operazione così ha bisogno di diversi giorni di preparazione. Non so, c'è qualcosa che non mi convince di questa clausola, mi sembra un qualcosa creata per lo show business. Alla fine ognuno tirerà l'acqua al proprio mulino: se va via si darà la colpa al ragazzo, se rimane si dirà di essere stati bravi a trattenerlo"

Le trattative di mercato

Nicoletti prosegue parlando anche delle altre trattative della squadra viola: “Questa Fiorentina parte da una base importante, penso che questo calciomercato sia una continuazione della rivoluzione della passata stagione. Le molte trattative sono dovute anche all'allargamento delle rose dovuto ai cinque cambi. Le squadre oggi hanno bisogno di 15/16 titolari. Per ora il mercato è positivo, ma mi aspetto un acquisto di quelli che fanno vendere gli abbonamenti”.