Il laterale di proprietà della Fiorentina Niccolò Fortini è considerato a tutti gli effetti un patrimonio da parte del club, che starebbe cercando una soluzione in prestito. Ma il Torino non molla e manifesta ancora la sua intenzione di acquistarlo a titolo definitivo. L'obiettivo è convincere il procuratore del calciatore.

Il Torino insiste e dialoga con l'entourage di Fortini… con l'ok del calciatore

Secondo quanto riportato da Tuttosport, ieri a San Siro era presente uno degli agenti rappresentanti Fortini, il quale a fine gara (Inter-Torino 5-0) si è fermato a parlare proprio con il ds granata Vagnati. Da tempo il Toro ha rotto gli induci andando alla carica per il classe 2006, progettando una sua crescita alle spalle dell'ex capitano viola Biraghi, essendo lui la prima scelta per la fascia sinistra. Sempre secondo il quotidiano, Fortini sarebbe entusiasta di trasferirsi a Torino e gradirebbe la destinazione. Questo convince la base della trattativa, ovvero un trasferimento a titolo definitivo.

La Fiorentina fissa l'incontro con il procuratore: oggi una decisione

Fiorentina e Torino non hanno mai trovato un'intesa per un'operazione in prestito con diritto di riscatto o eventuale controriscatto. Vagnati vuole ri-presentare un'offerta: pronti 5 milioni di euro + una percentuale del 10% sulla futura rivendita. Ma la Fiorentina ha l'ultima parola e non prende neanche in considerazione cifre del genere. Servono 10 milioni per Fortini, trattabili a 8 ma con aperture alla percentuale sulla rivendita. A Torino continuano a respirare ottimismo; in tal senso, oggi sarà una giornata decisiva, in quanto è previsto un incontro tra il club viola e il procuratore del calciatore. Sarà presa una decisione sul suo futuro.