Amerini: "Kean si sta comportando male, c'è da rimettere a posto le cose. Le scelte di Grosso a Roma hanno riportato i problemi dell'anno scorso"

La debacle a Roma della Fiorentina e il caso Kean sono le tematiche trattate dall'ex centrocampista viola Daniele Amerini, interpellato da TMW Radio.

“Grosso e i problemi dello scorso anno”

Amerini ha commentato: "La Fiorentina ha trovato una Roma in palla, anche fisicamente, però qualche scelta di Grosso ha lasciato dei dubbi. Si è riportato dentro dei problemi dello scorso anno. Il mercato però è stato grande, al di là della questione Kean. Ha preso un buon attaccante come Pellegrino e ne prenderà un altro se Kean partirà.

“La Fiorentina con Kean in questo momento…”

E sul mercato e Kean ha precisato: "Poi dovrà arrivare un attaccante esterno e nel complesso quelli che sono già arrivati sono tutti nomi interessanti. Vanno rimesse a posto le cose, ma con i giocatori che ha preso può fare bene per forza. Detto ciò Kean si sta comportando male e la Fiorentina fa bene a tenere il punto".