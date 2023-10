Serie A ma non solo, i dettagli sulle scommesse di Fagioli. In arrivo un lungo stop per Tonali mentre sembra alleggerirsi la posizione di Zaniolo

Emergono ulteriori dettagli dalle carte processuali riguardo allo scommesse che hanno portato alla squalifica di 7 mesi per il centrocampista della Juventus Nicolò Fagioli. Il classe 2001 toscano ha scommesso su Torino-Milan del 30 ottobre 2022, una delle partite su cui ha puntato live: con il Toro avanti 2-1, ha giocato (perdendo) sul pareggio o la vittoria rossonera. Ma non c’è solo Serie A, ecco ad esempio Porto-Atletico Madrid (novembre 2022), sfida di Champions League, così come il confronto tra Real Madrid e Inter del 2021).

E Sandro Tonali? Il calciatore italiano patteggerà la propria sanzione in tempi piuttosto rapidi. L’ipotesi più probabile è che si possa arrivare ad un accordo già prima della sfida di Champions League fra il Newcastle ed il Borussia Dortmund in programma mercoledì prossimo. Difficile, quasi impossibile, che l'entità dello stop sia paragonabile a quella di Nicolò Fagioli. Per il quotidiano la squalifica vera e propria dovrebbe essere di un anno o poco più, magari con delle prescrizioni aggiuntive più robuste rispetto ai 5 mesi di Fagioli.

Questo perché Tonali, a differenza del centrocampista della Juventus, avrebbe ammesso di aver scommesso sul Milan e probabilmente anche sul Brescia prima del trasferimento in rossonero: puntate sempre sulla vittoria, quindi senza possibilità di alterare il risultato sportivo, eventualità che avrebbe portato all'illecito sportivo.

Il prossimo ad essere interrogato dalla Procura di Torino sarà Nicolò Zaniolo. L'incontro dovrebbe avvenire fra la fine di questa settimana e l'inizio della prossima, con la Procura che preferisce ascoltare l’ex calciatore anche della Fiorentina solo dopo aver completato il lavoro di ascolto e ricerca sui dispositivi elettronici sequestratigli.

La sua posizione ad ogni modo sembra alleggerirsi, con lo stesso calciatore ed i suoi legali che hanno sempre negato scommesse relative al calcio e confinate a poker e blackjack. La Procura federale, si legge, al momento non ha raccolto alcun elemento contro di lui e gli stessi Fagioli e Tonali non lo hanno tirato in ballo in nessuna dichiarazione. Già oggi è probabile possa andare in scena un contatto con la pm titolare dell'inchiesta per definire la data dell'audizione.