La San Siro rossonera scalda i motori: contro la Fiorentina torna il tifo organizzato del Milan

Milan-Fiorentina sarà una partita carica di significato. In primis per la classifica, perché la squadra viola deve accumulare punti per uscire da una classifica drammatica. Sarà anche il ritorno di Stefano Pioli a San Siro da avversario rossonero… e non sarà l'unico ritorno allo stadio.

San Siro si scalderà contro la Fiorentina

La Curva Sud Milano e tutto il tifo organizzato del Milan annunciano il ritorno nel loro settore, dopo un lungo periodo di protesta prolungato per tutto l'avvio del campionato, proprio il 19 ottobre contro la Fiorentina. Lo riporta Milannews24.com.