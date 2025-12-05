Ospite a RTV38, l'ex Fiorentina e commentatore Daniele Adani ha parlato anche della squadra di Vanoli, attualmente nei bassifondi della classifica di Serie A e in netta difficoltà.

Le parole di Adani

“La Fiorentina di oggi è messa male. Il messaggio che ho scritto a Vanoli quando è stato annunciato come nuovo allenatore è stato di mettere in campo prima l’uomo del giocatore, così come abbiamo fatto quando abbiamo vinto la coppa. Ritrovando l’essere umano ritrovi il calciatore. Credo che Paolo possa farlo ma sarà un viaggio difficile”.

Sul giudizio di inizio anno

“Dico che la Fiorentina è una squadra che è stata giudicata molto forte tecnicamente, poi però c'è anche l'aspetto mentale. La Fiorentina dovrà salvarsi giocando a calcio, perché l’aspetto della lotta ce l’hanno più le altre squadre, in quanto più deboli. Secondo me tra le cause c'è una condizione fisica inadeguata".

Sulla difesa

"In Italia si parla di fantacalcio, di calciomercato e di difesa a tre o a quattro. Ma non è una questione di giocatori da mettere o da togliere. Vanoli così come i calciatori devono essere pronti a cambiare anche in corsa, ma qui la questione è che tutta la squadra sta sotto performando”.