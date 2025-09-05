Alla fine Bennacer, dopo le avances della Fiorentina, saluta il Milan di Allegri e va a giocare in Croazia

Quello di Ismaël Bennacer era stato uno dei nomi spesi tra i possibili acquisti della Fiorentina per il nuovo centrocampo di Stefano Pioli. Alla fine però il giocatore franco-algerino è rimasto in rossonero fino alla chiusura del mercato italiano, con la società viola che ha virato su altri profili.

La nuova squadra di Bennacer

La svolta per lui è arrivata nelle scorse ore, quando la Dinamo Zagabria si è fatta avanti e ha chiuso l'operazione con il Milan. Bennacer, dunque, andrà a Zagabria in prestito gratuito con diritto di riscatto.

E lo stipendio…

E il suo cospicuo salario, che era uno degli ostacoli per il suo arrivo in viola, sarà pagato al 40% dal club croato.