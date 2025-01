Stesso bivio di settembre ma tante differenze su Palladino: allora il silenzio, stavolta la difesa totale del club viola

Sembra proprio di rivivere lo scorso mese di settembre, quando la Fiorentina era in grossa crisi di risultati e identità e la sfida con la Lazio rappresentò una svolta su entrambi i fronti. Poi confermata un paio di turni dopo con il Milan, match che avviò il filotto di vittorie consecutive. Secondo il Corriere Fiorentino però, c'è una differenza piuttosto grande: allora nessuno del club si era espresso o aveva preso posizione, preferendo il silenzio. Stavolta invece il sostegno è stato espresso ampiamente e in maniera totale: resta da capire se si tratterà di una sorta di 'excusatio non petita' o di una reale difesa, anche in caso di risultato negativo.