Fabbian chiude il centrocampo viola? Forse no. La Fiorentina ha gli occhi su un giocatore del Salisburgo
In casa Fiorentina l'arrivo di Fabbian potrebbe non essere l'ultimo per il centrocampo di Paolo Vanoli. I dirigenti viola sarebbero alla ricerca di un profilo strutturato e con un buon piede.
Il profilo
Per questo, secondo il portale danese Tipsbladet, la società viola starebbe seguendo con tanto interesse il 22enne Maurits Kjaergaard, di proprietà del Salisburgo.
Forte interesse
In questa stagione il ragazzo danese non sta trovando molto spazio a causa anche di fastidi al polpaccio. Adesso, però, la Fiorentina sembra molto interessata al suo profilo.
