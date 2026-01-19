​​

Fabbian chiude il centrocampo viola? Forse no. La Fiorentina ha gli occhi su un giocatore del Salisburgo

Redazione

In casa Fiorentina l'arrivo di Fabbian potrebbe non essere l'ultimo per il centrocampo di Paolo Vanoli. I dirigenti viola sarebbero alla ricerca di un profilo strutturato e con un buon piede. 

Il profilo

Per questo, secondo il portale danese Tipsbladet, la società viola starebbe seguendo con tanto interesse il 22enne Maurits Kjaergaard, di proprietà del Salisburgo

Forte interesse

In questa stagione il ragazzo danese non sta trovando molto spazio a causa anche di fastidi al polpaccio. Adesso, però, la Fiorentina sembra molto interessata al suo profilo. 

