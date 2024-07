La formazione ufficiale della Fiorentina contro il Preston: esordio di Pongracic al centro della difesa, Parisi e Dodô sulle fasce. E Colpani...

Spazio per Pongracic, dentro anche Munteanu e Sottil

Pochi minuti fa Raffaele Palladino ha reso noto l'undici titolare che tra meno di due ore affronterà il Preston North End in amichevole. Il tecnico rivoluziona la formazione andata in campo contro il Bolton a partire dal portiere: c'è Christensen tra i pali. In difesa spazio a Pongracic, che fa il suo esordio in maglia viola.

Nulla da fare per Colpani, esordio rimandato

Tornano Dodô e Parisi sulle fasce. In attacco tutto affidato a Kouame, con Sottil e Munteanu alle spalle. Da segnalare la scelta del capitano, ricaduta su Mandragora. Niente da fare per Colpani che stamani si è allenato con i preparatori viola e non farà parte della sfida.

Questa la formazione ufficiale della Fiorentina:

FIORENTINA (3-4-2-1): Christensen; Baroncelli, Pongracic, Kayode; Parisi, Amatucci, Mandragora, Dodo; Sottil, Monteanu; Kouame. All. Palladino