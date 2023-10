Brekalo ancora tra i convocati della Croazia per i prossimi impegni... Ma solo da riserva

Da qualche ora la federcalcio croata ha comunicato la lista dei convocati per i prossimi due impegni della nazionale di Dalic contro Lettonia (18 novembre) e Armenia (21 novembre) nell'ambito delle qualificazioni a Euro 2024. Josip Brekalo, attaccante della Fiorentina, è stato inserito nella lista delle riserve, cioè dei giocatori che potranno essere chiamati in caso di infortunio dei primi convocati. Per il momento, dunque, Brekalo rimarrà a Firenze.

Ecco la lista dei convocati della Croazia:

Portieri: Dominik Livaković, Ivica Ivušić, Nediljko Labrović

Difensori: Domagoj Vida, Josip Juranović, Joško Gvardiol, Borna Sosa, Josip Stanišić, Josip Šutalo, Martin Erlić, Marin Pongračić

Centrocampisti: Luka Modrić, Mateo Kovačić, Marcelo Brozović, Mario Pašalić, Lovro Majer, Luka Ivanušec, Luka Sučić, Nikola Moro

Attaccanti: Andrej Kramarić, Bruno Petković, Marko Pjaca, Ante Budimir

In stand by: Nikola Vlašić, Borna Barišić, Josip Brekalo, Dario Melnjak, Petar Musa, Dion Drena Beljo, Martin Baturina, Franjo Ivanović, Dominik Kotarski