Il prossimo arbitro? Ha uno score molto positivo con la Fiorentina. Un unico KO e quel buon precedente col Milan

La partita tra Milan e Fiorentina in programma sabato prossimo alle 20.45 sarà diretta da Marco Di Bello di Brindisi.

I precedenti

Con lui i viola hanno uno score molto positivo: sei vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta (Fiorentina-Roma 2-4 del 5 novembre 2017).

Quella sfida recente col Milan

In questa stagione ha già arbitrato la squadra di Italiano nel match interno vinto contro il Cagliari per 3-0. E a proposito di sfide col Milan, va detto che ne ha diretta una e anche piuttosto recentemente: stiamo parlando del successo per 2-1 del 4 marzo 2023, con tra l'altro un rigore concesso (e trasformato da Gonzalez) alla Fiorentina.

Che possa essere di buono auspicio quest'ultimo precedente?