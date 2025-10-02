Il vero, grande enigma della Fiorentina

“Il vero grande enigma viola”. La Gazzetta dello Sport sceglie questa definizione per parlare di Albert Gudmundsson.

Avvio anche peggiore rispetto al resto della squadra

Dopo la decisione presa dalla società di riscattarlo in estate, in molti erano contenti di rivedere ancora l'islandese a Firenze ma il suo avvio di stagione è stato tutt'altro che convincente. Se possibile, anche peggiore rispetto al resto della squadra.

Attaccanti a secco

Gud ha bisogno di ripartire di slancio e magari riuscire a segnare qualche gol. Anche perché a questa Fiorentina mancano le reti degli attaccanti: sono in cinque e tutti sono a secco fino a questo momento.