Fenucci: "Fabbian per noi era come un figlio, ma l'operazione con la Fiorentina andava fatta. Su Sohm..."

L'ad del Bologna Claudio Fenucci ha parlato del mercato in conferenza stampa e anche dello scambio con la Fiorentina tra Simon Sohm e Giovanni Fabbian.

Sullo scambio

“Per quanto riguarda Fabbian abbiamo deciso di optare per un giocatore che potesse ricoprire più ruoli, perché Sohm può giocare sia sulla trequarti sia in mediana. E le condizioni dell'obbligo di riscatto di Giovanni in caso di salvezza della Fiorentina ci consente di programmare il prossimo mercato estivo che dovrà essere molto intelligente qualora non dovessimo partecipare alle Coppe”.

Su Fabbian

“Per noi Fabbian è stato come un figlio, ma è un'operazione che andava fatta. Holm aveva il desiderio di giocare sempre e aveva manifestato insoddisfazione. Qui nessuno può avere il posto assicurato e quindi abbiamo deciso di ingaggiare un giocatore predisposto al normale turnover”.