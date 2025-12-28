Hojlund regola la Cremonese, Nicola ora guarda alla Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A
Continua la domenica di Serie A con Cremonese-Napoli: allo Zini un super-Hojlund regala i tre punti ai partenopei, che escono vittoriosi per 0-2.
La cronaca della partita
Succede tutto nel primo tempo: al dodicesimo Hojlund si trova sul destro il pallone del vantaggio, a porta sguarnita, dopo un tiro di Spinazzola deviato. Sempre il danese, poi, trova la rete del raddoppio a ridosso dell'intervallo: palla vagante in area ribadita con forza in rete, sempre di destro, per la doppietta personale che vale lo 0-2.
La classifica
La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Milan 35, Napoli 34, Inter 33, Juventus 32, Roma 30, Como 27, Bologna 25, Lazio 24, Atalanta 22, Udinese 22, Sassuolo 21, Cremonese 21, Torino 20, Cagliari 18, Parma 17, Lecce, 16, Genoa 14, Verona 12, Pisa 11, Fiorentina 9.
