Le prove in campo dell'ex mediano della Fiorentina Sofyan Amrabat stanno continuando a non convincere non soltanto i tifosi del Manchester United, ma anche ex giocatori di Premier League come Paul Marson. L'ex centrocampista dell'Arsenal e dell'Aston Villa ha “stroncato così” a l'ex giocatore viola: "Al Manchester United devono fidarsi di Kobbie Mainoo per giocare a centrocampo. Ha fatto un ottimo lavoro contro l'Everton lo scorso fine settimana e non so veramente perché abbiano scelto di far giocare Sofyan Amrabat contro il Galatasaray invece di schierare un giovane promettente come lui."

Stasera il Manchester United sfiderà il Newcastle, una partita importante in cui, secondo il parere personale di Merson, sarebbe meglio far giocare il 18enne Kobbie Mainoo e non Amrabat.