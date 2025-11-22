​​

La Gazzetta dello Sport: la Fiorentina si è rifatta il look con i soldi della Juventus

Redazione /
La Gazzetta dello Sport

Su La Gazzetta dello Sport si parla di Fiorentina a pagina 19 in taglio alto: “Servono gol dalle punte. La Fiorentina con Gud cerca la prima vittoria”. A pagina 21 in taglio alto: “Signora-Viola che viavai”.

