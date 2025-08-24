​​
Ferrari: "Kean ha già parlato del rinnovo con Commisso, stiamo mettendo a posto l'accordo. Le uscite? Ascolteremo chi vuole giocare di più e..."

Il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari ha parlato a Dazn prima della sfida col Cagliari, soffermandosi sul fronte Kean e su quello delle uscite.

‘Kean ha parlato del rinnovo con Commisso e…’

“Con Moise abbiamo già discusso, lo ha fatto proprio qui a Cagliari lo scorso anno con Commisso, poi è partito un semi accordo che adesso stiamo mettendo a posto”. 

‘Sulle uscite…’

“Uscite? Ascolteremo chi vuole giocare di più e avere più chances, abbiamo ancora una rosa molto folta e vedremo nei prossimi giorni così come per le entrate”.

