Il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari ha parlato a Dazn prima della sfida col Cagliari, soffermandosi sul fronte Kean e su quello delle uscite.

‘Kean ha parlato del rinnovo con Commisso e…’

“Con Moise abbiamo già discusso, lo ha fatto proprio qui a Cagliari lo scorso anno con Commisso, poi è partito un semi accordo che adesso stiamo mettendo a posto”.

‘Sulle uscite…’

“Uscite? Ascolteremo chi vuole giocare di più e avere più chances, abbiamo ancora una rosa molto folta e vedremo nei prossimi giorni così come per le entrate”.