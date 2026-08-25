Toldo: "Pensare alla Fiorentina porta solo bei ricordi: ho vissuto 8 anni straordinari a Firenze. La notte di Bergamo stata unica"

Questo pomeriggio l'ex portiere di Fiorentina e Inter Francesco Toldo, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di commentare la prima uscite dei viola oltre che a celebrare il centenario della squadra che di fatto lo ha fatto esordire e consacrare in Serie A.

“Ricordo ancora quando i tifosi della Fiorentina scelsero di omaggiarmi nell’anno del fallimento. Dopo settimane di assenza contro l’Inter riempirono la curva solo per salutarmi, è qualcosa di straordinario, anche se ricorda un momento nero del club. Questa cosa mi emoziona ancora. A Firenze per me sono stati 8 anni meravigliosi che mi hanno confermato e lanciato nel calcio, è sempre piacevole ricordare quei momenti. Adesso che ho 55 anni e che sono stato invitato centenario della Fiorentina, dove mi auguro che siano presenti proprio tutti, per me è qualcosa di orgoglioso, anche se i tifosi ci vedranno molto invecchiati”.

“Cosa vuoi che sia perdere 4-0, una volta ne prendemmo 8”

Ha commentato anche la partita della Fiorentina di ieri ricordando un aneddoto della sua carriera in viola: “Mi dispiace molto che abbia perso in quel modo a roma. Allo stesso tempo cosa vuoi che sia prendere 4 gol, io ne ho presi 8 nello stesso stadio dalla Lazio! Il mister di allora, ricordo che era Claudio Ranieri, ci disse: «Mi raccomando ragazzi, ricordatevi bene i movimenti della Lazio, ve li ricordate vero?», e noi: «Si si, mister, ce li ricordiamo eccome!». Finì 8-2”.

“Il ritorno a Firenze dopo aver vinto la Coppa Italia a Bergamo fu qualcosa di straordinario”

Poi, Toldo ricorda la vittoria della prima Coppa Italia, a Bergamo contro l’Atalanta: “Quella notte mi rimarrà impressa per sempre nella memoria. Un ricordo indelebile, città in festa e stadio pieno in attesa che tornassimo dalla trasferta, alle 3 di notte. Per me fu una conquista enorme, considerato anche il mio percorso fin lì: ero solo un ragazzo e mi impegnai molto, come tutta la squadra, per raggiungere quel risultato”.

“Cecchi Gori era riuscito a riportare la Fiorentina al livello delle big”

Ha poi concluso: “Cecchi Gori aveva scelto di investire molti soldi, riuscendo di fatto ad invertire il trend di quella Fiorentina che in poco tempo riesci a elevarsi al pari delle big del campionato. Alla fine i risultati li ottieni col tempo e col lavoro, ma è una società forte alle spalle, che investe molto, che fa la differenza”.



