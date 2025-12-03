La Fiorentina Primavera conosce il programma dell'ottavo di Coppa Italia: ecco avversaria e data

Tempo di Coppa Italia per la Fiorentina Primavera, che tra circa un mesetto affronterà un impegno anche fuori dal campionato. Oggi, infatti, la squadra di mister Galloppa ha conosciuto la sua prossima avversaria agli ottavi di finale.

Fiorentina Primavera, tra poco la Coppa Italia

L'avversaria doveva uscire fra Cesena e Napoli, confronto che si è giocato oggi. Dopo un'ora di gioco gli azzurri stavano vincendo 0-4, ma incredibilmente i romagnoli hanno recuperato fino al pareggio guadagnato al novantesimo. Ma alla fine ha vinto il Napoli, al 93esimo minuto, con un rocambolesco 4-5.

Ecco l'avversaria della squadra viola

Sarà dunque il Napoli a sfidare la Fiorentina negli ottavi di finale di Coppa Italia Primavera. La gara è in programma alle ore 15:00 di mercoledì 7 gennaio.