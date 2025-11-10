A Radio Bruno il giornalista fiorentino Benedetto Ferrara ha parlato della squadra di Vanoli e del suo lavoro in questi primi giorni a Firenze, dopo il pareggio contro il Genoa.

Le parole di Ferrara

“La classifica è drammatica, però c'è la possibilità di risalire. Serve aggiustare tantissime cose, è tutto il lavoro che deve affrontare Vanoli. L'esonero di Pioli forse è arrivato un po' in ritardo. Bisogna prendere atto della gravità della situazione, poi serve mettersi le gambe in spalla e risalire. Non è il momento di mollare. La paura c'è ancora, ma Vanoli non ha la bacchetta magica. Ora serve avere l'obiettivo salvezza, un passo alla volta. Forse anche noi dobbiamo calarsi in questa realtà”.

Su Gudmundsson

“In 48 ore Vanoli poteva fare poco. Sull'attacco c'è da dire che Gudmundsson è stato rimesso al centro del progetto. Serve ancora lavorarci, ma secondo me la strada è giusta. Non è il problema del compagno di squadra, ma di come gioca. Spero anche Dzeko inizi a farci vedere qualcosa”.