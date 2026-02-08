Dopo il pareggio della Fiorentina contro il Torino, il giornalista Massimo Basile commenta così su Facebook in merito a Paolo Vanoli: “A noi serve un allenatore di carisma, che porti serenità, accentri l’attenzione su di sé, “alleni” la piazza, la risollevi e tolga pressione alla squadra. Una persona spaventata in panchina indebolisce un gruppo già modesto ma non da terzultimo posto”.

“Il calcio ha bisogno di uomini forti. E Vanoli è spaventato”

“Il calcio a certi livelli ha bisogno di uomini forti. E in questo momento a Firenze ne serve uno, o così folle da sparigliare le carte, o con un curriculum che faccia pensare ai giocatori: “se questo mister mi dice che ce la facciamo, ci credo”. Ma se hai uno che ha fatto un campionato di A ed è arrivato undicesimo e poi è stato mandato via, come fai a credergli? Se sei Mourinho o Bielsa ok”.

“Potrebbe fare bene in un ambiente sano, ma…”

“In un ambiente sano e organizzato, Vanoli potrebbe fare anche bene, ma nel nostro di questo momento, forse il peggiore in cento anni, il più intossicato da interessi che hanno riguardato tutto meno il calcio, il club meno fiorentino della storia, slegato dal dna, aggiunge fragilità. Io in B non voglio andarci. Mezza Italia sta godendo e fa parte dello sport. Ma solo se sei fiorentino puoi capirlo e non rassegnarti”.