Poche parole, tanta personalità: Sohm ha le idee chiare ed è arrivato a Firenze per alzare il livello

Quella di presentazione di Simon Sohm è stata una conferenza stampa di poche parole, ma di concetti importanti. Tra una domanda e l'altra, il nuovo centrocampista della Fiorentina ha fatto emergere in maniera chiara una certa personalità, dimostrando di non avere paura di prendersi le proprie responsabilità.

Personalità e duttilità

“Con la mia qualità posso alzare il livello” ha detto Sohm, che per la stagione alle porte s'è posto anche l'obiettivo di migliorare la propria quota realizzativa. Può giocare in qualunque tipo di centrocampo, parola sua, e con Fagioli sembra esserci già un certo feeling dentro e fuori il terreno di gioco.

Obiettivo Nazionale

Firenze per lui è lo step naturale dopo l'avventura a Parma, una piazza che gli permetterà di mettersi in mostra a livelli importanti e anche in Europa. Sohm ha voglia di aiutare la Fiorentina e d'imporsi nell'undici titolare, offrendo prestazioni che possano aiutare la squadra a vincere e che lo aiutino magari anche a ritrovare la Nazionale. La speranza è che alle intenzioni corrispondano i fatti, intanto il biglietto da visita - leggi Old Trafford - non è stato per niente male.