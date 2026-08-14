Demichelis: "Spero che Mastantuono non torni in Argentina a breve. Servirà pazienza e adattamento, ma è pronto per l'Europa"

Martín Demichelis ha iniziato un nuovo capitolo come allenatore del Lipsia e il suo memorabile periodo al River Plate inizia a sembrare un lontano ricordo.

Il legame

In quel periodo ha avuto l'opportunità di guidare la crescita di due giovani promettenti come Claudio Echeverri e Franco Mastantuono, nuovo attaccante della Fiorentina. Dopo quel periodo entrambi hanno poi intrapreso la carriera all'estero.

Le parole su Mastantuono

“Mastantuono l’ho incontrato a novembre (del 2023 ndr) e l'idea era di ridurre gradualmente il carico di lavoro. Ma Franco è sempre stato uno di quelli che si è distinto maggiormente dal punto di vista fisico ogni giorno. Oggi spero che né Echverri né Mastantuono tornino a breve in Argentina, perché non ho dubbi che siano pronti a giocare in europa. Non dobbiamo dimenticare che tutti i grandi ex giocatori argentini che hanno giocato in Europa hanno avuto bisogno di molto tempo. Sono in un periodo di adattamento”.