Per un possibile doppio investimento in attacco, c'è un posto in meno in difesa. L'indiziato numero uno a rischio in casa Fiorentina

Vista l'emergenza esterni in casa Fiorentina e la necessità di un salto di qualità, il club viola avrebbe ipotizzato un doppio investimento davanti come detto in questi ultimi giorni. Ciò oltre al necessario colpo in difesa, un terzino destro che dia respiro a Kayode. Ma quindi, perché può saltare un posto?

Perché Mina è a rischio?

Visti gli stop di Castrovilli e Dodo, la Lega Serie A concede ancora due posti alla Fiorentina. Con tre ipotetiche entrate, Niccolò Pierozzi non conterebbe come spazio liberato anche in caso di cessione, in quanto considerato ‘formato nel club’. L'indiziato immediato a perdere il posto, dunque, sarebbe proprio Yerry Mina, decisamente il più deludente di questi primi mesi.