Il messaggio di Paratici e Vanoli alla squadra dopo il Parma e il piano della società per la settimana della verità

Sarà una sorta di settimana della verità in casa della Fiorentina, con la squadra viola che prima affronterà domani il Rakow nell'andata degli ottavi di finale di Conference League, poi lo scontro diretto per la salvezza contro la Cremonese di lunedì.

Il piano della Fiorentina

Il piano della società è chiaro: onorare la Conference, ma il pensiero principale adesso è inevitabilmente alla salvezza e a quello che sarà il match dello Zini di lunedì. In Europa quindi spazio ai giovani e a chi ha trovato meno spazio. L'obiettivo è quello di ipotecare il passaggio del turno già domani, per poi arrivare più leggeri in Polonia.

Il messaggio di Vanoli e Paratici

Vanoli e Paratici in queste ore hanno lavorato soprattutto sulla testa della squadra, scossa prima dai quattro gol presi dallo Jagiellonia e poi dalla prestazione scialba contro il Parma che ha portato ai fischi dei tifosi. Calma e gesso. I dirigenti viola per quanto riguarda la Serie A hanno detto alla squadra di guardare positivo e al punto di vantaggio sulla zona retrocessione. Per la Conference servirà mettere la testa bassa ed evitare figuracce. Altre. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.