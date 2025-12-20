Un ex Fiorentina si immola allo scadere e la Cremonese strappa un punto alla Lazio. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

La gara di apertura della ‘mutilata’ sedicesima giornata di Serie A, che si concluderà a gennaio per via dei rinvii causati dalla Supercoppa, ha visto scendere in campo Lazio e Cremonese: 0-0 il risultato finale.

La cronaca della partita

Partita piuttosto lenta e compassata, con pochissime emozioni nei primi 45': ci va vicino Pellegrini direttamente da calcio d'angolo, ma non sorprende Audero. Meglio nel secondo tempo, che parte subito con due occasioni di testa, la prima di Castellanos e la seconda di Vardy che spreca da due passi. Poco prima del fischio finale, poi, l'ex Fiorentina Ceccherini spende intelligentemente il fallo da ultimo uomo su contropiede, guadagnandosi il rosso: la punizione dal limite, battuta da Cataldi, finisce di poco a lato, e la Cremonese strappa così il pareggio.

La classifica aggiornata

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 33, Milan 32, Napoli 31, Roma 30, Juventus 26, Bologna 25, Como 24, Lazio 23, Sassuolo 21, Udinese 21, Cremonese 21, Atalanta 19, Torino 17, Lecce 16, Cagliari 14, Genoa 14, Parma 14, Verona 12, Pisa 10, Fiorentina 6.