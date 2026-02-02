Clamoroso dietrofront su Kouamé, si arena la trattativa col Cagliari a un'ora dal termine del calciomercato

Sembrava tutto fatto per il trasferimento, a titolo temporaneo, di Kouamé al Cagliari. Invece, la trattativa si è arenata.

Clamoroso stop

Niente da fare, come riporta Gianluca Di Marzio: la proposta di prestito secco era stata accettata dalla Fiorentina, ma le trattative tra il Cagliari e l'ivoriano si sono bloccate, non essendo stato raggiunto un accordo. Qualora non ci fossero colpi di scena da qui alle 20, Kouamé rimarrà quindi a Firenze.