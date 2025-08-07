La Fiorentina osserva il terzo turno di preliminari di Conference. Gli ucraini del Polyssia indirizzano la doppia sfida: netta vittoria all'andata

La stagione della Fiorentina inizierà con il playoff di Conference League: il 21 agosto si giocherà il primo impegno ufficiale, in trasferta nella gara di andata. Questo giovedì e il prossimo sono date che interessano la squadra viola, nel conoscere quale sarà l'avversaria del doppio turno di qualificazione.

Chi incontrerà la Fiorentina in Conference? Oggi l'andata del terzo turno

Oggi, nel terzo turno, si è disputata la sfida di andata tra gli ucraini del Polissya Zhytomyr (che giocano alla Futbal Tatran Arena di Presov, in Slovacchia) e gli ungheresi del Paksi. La gara è stata nettamente indirizzata fin dal primo round: il Polyssia si è imposto con un netto 3-0, facendo capire la propria superiorità fin dalle prime battute. Il club ucraino ha agevolmente rispettato il favore, seppur leggero, del pronostico.

Il Polyssia si impone nettamente sul Paksi

Dopo una fase di ripetuti attacchi, il meritato vantaggio arriva negli ultimi minuti del primo tempo con Andriyevski. In pieno recupero, poco prima di rientrare negli spogliatoi, i “padroni di casa” arrotondano ulteriormente con la rete di Beskorovaynyi. Intorno all'ora di gioco, poi, arriva il definitivo 3-0 firmato dal migliore in campo, Lednev (autore anche di un assist). Il dominio totale del Polyssia viene interrotto solo da una timida reazione del Paksi, che dà i suoi frutti con la rete di Vecsei negli ultimi minuti, poi però annullata per fuorigioco. Nel recupero gli ucraini chiudono in dieci uomini per espulsione di Mychaylichenko. Appuntamento al ritorno in Ungheria tra sette giorni, alle 19.