Si avvicina Torino-Fiorentina, gara valida per la seconda giornata di campionato in programma domenica alle 18:30. L'inizio di campionato dei granata non è stato proprio positivo, per usare un eufemismo, visto il 5-0 dell'Inter ai loro danni. Ne parla Fabrizio Turco, giornalista de La Repubblica, a Radio Bruno Toscana: “Non c'è un'identità, il mercato così non è giudicabile. Le lacune sono evidenti e il campo le ha raccontate. Sul livello non esiste paragoni, il Torino è da anni dietro la Fiorentina”.

“Biraghi? Manca il suo vice e manca anche lui. Simeone titolare contro la Viola”

E aggiunge: “Da luglio si sa che la difesa è imbarazzante, il mercato non ha aiutato perché non ci sono stati interventi. Forse la società se n'è accorta a tre giorni dalla fine. Biraghi? Effettivamente manca un suo vice a livello numerico, ma in questo momento manca anche Biraghi. Contro la Fiorentina dovrebbe partire titolare l'ex Simeone, così come il nuovo acquisto Asllani”.