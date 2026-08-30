Il Fenerbahçe si libera di Amrabat: l'ex viola torna a giocare in Olanda
C'è movimento di mercato anche per diversi ex Fiorentina in queste ultime ore di trasferimenti. Da qualche ora è ufficiale l'approdo di Sofyan Amrabat all'Ajax.
Ritorno alle origini
Per l'ex viola si tratta di un ritorno in Olanda, dove il marocchino è cresciuto calcisticamente con le maglie di Utrecht e Feyenoord. Il Fenerbahçe si libera di un ingaggio pesante, dopo aver rescisso il contratto in maniera consensuale.
L'ultima stagione
L'ultima stagione il marocchino l'aveva giocata in Spagna al Real Betis, senza lasciare grande segno.
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