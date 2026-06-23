Italiano chiama Amrabat al Besiktas, pronto a offrire un contratto monstre al marocchino per far ricongiungere i due ex Fiorentina

Dopo qualche anno, l'ex Fiorentina Sofyan Amrabat potrebbe ritrovare il suo ex allenatore a Firenze Vincenzo Italiano. Come riporta Estadio Deportivo, le riflessioni sul suo futuro sono ampie e riguardano più squadre.

Si ritrovano due ex viola?

Il Betis Siviglia vorrebbe riscattarlo dal Fenerbahce, ma il marocchino potrebbe anche rimanere in Turchia per andare al Besiktas, dove è da qualche settimana arrivato Italiano come nuovo allenatore.

Offerta monstre

L'ex allenatore viola starebbe spingendo per riaverlo con sé dopo l'avventura insieme a Firenze e per convincerlo il Besiktas avrebbe intenzione di offrirgli un contratto da circa 5 milioni netti di stipendio, che supera ampiamente l'offerta del Betis.